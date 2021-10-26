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«Локомотив-Кубань» одолел «Лиеткабелис» в Еврокубке, проиграв три четверти

«Локомотив-Кубань» одолел «Лиеткабелис» в Еврокубке, проиграв три четверти
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над баскетбольным клубом «Лиеткабелис» в матче второго тура Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 85:84 (23:24, 19:21, 26:19, 17:20) в пользу российской команды.

Подопечные Евгения Пашутина не самым удачным образом провели первую половину игры, однако семиочковый перевес в третьей четверти позволил им лидировать практически всё оставшееся время матча. В последние несколько минут «Лиеткабелису» удалось сравнять счёт (82:82), однако последнее слово осталось за «Локомотивом».

Самым результативным игроком «Локомотива» стал Эррик Макколум, набравший 18 очков. У «Лиеткабелиса» 22 очка записал в актив Панайотис Калаицакис. Центровой краснодарского клуба Алан Уильямс набрал 5 очков и 6 подборов за минуты в первом матче после 11-месячного перерыва в связи с травмой колена.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Леваллоисом», «Лиеткабелис» сыграет с «Тренто».

Еврокубок. Группа A. 2-й тур
26 октября 2021, вторник. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
84 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Лиеткабелис: Калаицакис - 22, Малдунас - 11, Ореликас - 11, Липкявичюс - 10, Гагич - 7, Жемайтис - 7, Радичевич - 7, Гедрайтис - 5, Берзиньш - 4, Вайчюнас, Василяускас
Локомотив-Кубань: Макколум - 18, Мотли - 17, Кидд - 14, Томпсон - 12, Ильницкий - 8, Емченко - 5, Уильямс - 5, Мартюк - 3, Паунич - 3, Долинин, Калинов, Щербенев
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