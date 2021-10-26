«Локомотив-Кубань» одолел «Лиеткабелис» в Еврокубке, проиграв три четверти

Краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над баскетбольным клубом «Лиеткабелис» в матче второго тура Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 85:84 (23:24, 19:21, 26:19, 17:20) в пользу российской команды.



Подопечные Евгения Пашутина не самым удачным образом провели первую половину игры, однако семиочковый перевес в третьей четверти позволил им лидировать практически всё оставшееся время матча. В последние несколько минут «Лиеткабелису» удалось сравнять счёт (82:82), однако последнее слово осталось за «Локомотивом».



Самым результативным игроком «Локомотива» стал Эррик Макколум, набравший 18 очков. У «Лиеткабелиса» 22 очка записал в актив Панайотис Калаицакис. Центровой краснодарского клуба Алан Уильямс набрал 5 очков и 6 подборов за минуты в первом матче после 11-месячного перерыва в связи с травмой колена.



В следующем туре «Локомотив» встретится с «Леваллоисом», «Лиеткабелис» сыграет с «Тренто».