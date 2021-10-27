Майк Джеймс: даже когда перешёл в ЦСКА, не чувствовал, что это моя команда

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс рассказал о причинах перехода в монегасский клуб из московского ЦСКА.
«Монако» лучше всего соответствовал тому, что я искал. Я хотел попасть туда, где мог бы почувствовать, что играю в «своей» команде. Даже когда я перешёл в ЦСКА, я не чувствовал, что команда моя. «Монако» — новый проект, и это наш первый год в Евролиге. Хочу, чтобы позже люди говорили: эта команда выросла с Майком Джеймсом.
Проблемы в ЦСКА с Итудисом? Не думаю, что ЦСКА имел к этому какое-то отношение. В клубе ко мне относились хорошо. Что касается СМИ, то они меня вообще не любят, поэтому меня не интересуют их какие-то выходки», — цитирует Джеймса Eurohoops.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».
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