Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Джеймс: даже когда перешёл в ЦСКА, не чувствовал, что это моя команда

Майк Джеймс: даже когда перешёл в ЦСКА, не чувствовал, что это моя команда
Комментарии

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс рассказал о причинах перехода в монегасский клуб из московского ЦСКА.

«Монако» лучше всего соответствовал тому, что я искал. Я хотел попасть туда, где мог бы почувствовать, что играю в «своей» команде. Даже когда я перешёл в ЦСКА, я не чувствовал, что команда моя. «Монако» — новый проект, и это наш первый год в Евролиге. Хочу, чтобы позже люди говорили: эта команда выросла с Майком Джеймсом.

Проблемы в ЦСКА с Итудисом? Не думаю, что ЦСКА имел к этому какое-то отношение. В клубе ко мне относились хорошо. Что касается СМИ, то они меня вообще не любят, поэтому меня не интересуют их какие-то выходки», — цитирует Джеймса Eurohoops.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».

Новость по теме
Димитрис Итудис ответил на вопрос, почему у Майка Джеймса не получилось в ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021