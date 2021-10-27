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«Никс» обыграли «Филадельфию» в матче НБА, Харрис набрал 23 очка

«Никс» обыграли «Филадельфию» в матче НБА, Харрис набрал 23 очка
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:99.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Кемба Уокер, набрав 19 очков. Эван Фурнье записав в свой актив 18 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Тобиас Харрис, набрав 23 очка. У Джоэла Эмбиида 14 очков.

«Никс» одержали третью победу за последние четыре матча. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Никс» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Филадельфия» встретится с «Детройт Пистонс». Обе игры пройдут 29 октября.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Уокер - 19, Фурнье - 18, Рэндл - 16, Роуз - 13, Барретт - 10, Топпин - 9, Бёркс - 8, Куикли - 8, Робинсон - 7, Гибсон - 4, Grimes, McBride, Sims, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 23, Эмбиид - 14, Ньянг - 13, Грин - 12, Коркмаз - 9, Макси - 7, Драммонд - 6, Тибулл - 6, Карри - 4, Джо - 3, Bassey - 2, Henry, Springer, Милтон, Рид, Риллер, Симмонс
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