«Никс» обыграли «Филадельфию» в матче НБА, Харрис набрал 23 очка

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:99.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Кемба Уокер, набрав 19 очков. Эван Фурнье записав в свой актив 18 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Тобиас Харрис, набрав 23 очка. У Джоэла Эмбиида 14 очков.

«Никс» одержали третью победу за последние четыре матча. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Никс» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Филадельфия» встретится с «Детройт Пистонс». Обе игры пройдут 29 октября.