«Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 125:121.
В составе победителей лучшими на площадке были Энтони Дэвис (35 очков и 17 подборов), Расселл Уэстбрук (33 очка и 10 подборов) и Малик Монк (17 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал. У «Сан-Антонио» наиболее результативными в игре стали Якоб Пёлтль (24 очка и 17 подборов), Деджанте Мюррей (21 очко, 15 передач и 12 подборов) и Лонни Уокер (21 очко).
В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде со счётом 106:98 обыграл «Оклахому-Сити Тандер». В составе «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (23 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко) и Дэмион Ли (20 очков). У «Оклахомы» наиболее результативными в матче стали Шей Гилджес-Александер (30 очков), Джеремайя Робинсон-Эрл (12 очков) и Лугенц Дорт (11 очков).
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