Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому»

«Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 125:121.

В составе победителей лучшими на площадке были Энтони Дэвис (35 очков и 17 подборов), Расселл Уэстбрук (33 очка и 10 подборов) и Малик Монк (17 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал. У «Сан-Антонио» наиболее результативными в игре стали Якоб Пёлтль (24 очка и 17 подборов), Деджанте Мюррей (21 очко, 15 передач и 12 подборов) и Лонни Уокер (21 очко).

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 125
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 27, Мюррей - 21, Уокер - 21, Васселл - 19, Джонсон - 11, Уайт - 7, Бэйтс-Диоп - 6, Ойбанкс - 5, Макдермотт - 4, Landale, Primo, Wieskamp, Джонс, Кейкок, Коллинс, Форбс, Янг
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Уэстбрук - 33, Монк - 17, Reaves - 10, Рондо - 8, Джордан - 7, Ховард - 6, Бэйзмор - 5, Энтони - 4, Huff, Ариза, Брэдли, Джеймс, Думбуйа, Нанн, Хортон-Такер, Эллингтон

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде со счётом 106:98 обыграл «Оклахому-Сити Тандер». В составе «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (23 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко) и Дэмион Ли (20 очков). У «Оклахомы» наиболее результативными в матче стали Шей Гилджес-Александер (30 очков), Джеремайя Робинсон-Эрл (12 очков) и Лугенц Дорт (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
98 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Robinson-Earl - 12, Дорт - 11, Покушевски - 9, Уильямс - 9, Мускала - 8, Giddey - 7, Базли - 7, Маледон - 3, Mann - 2, Deck, Krejci, Wiggins, Джером, Роби, Уотсон, Фэйворс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 21, Ли - 20, Пул - 10, Грин - 8, Портер - 6, Луни - 5, Тоскано-Андерсон - 5, Игуодала - 3, Пэйтон II - 3, Бьелица - 2, Dowtin, Kuminga, Moody, Кьоцца, Томпсон, Уайзмен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021