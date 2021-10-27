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ЦСКА объявил кадровые потери на матчи Евролиги во Франции

ЦСКА объявил кадровые потери на матчи Евролиги во Франции
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ЦСКА объявил, что тяжёлый форвард Торнике Шенгелия, центровой Никола Милутинов и атакующий защитник Марюс Григонис пропустят выездные матчи регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом и «Монако» на этой неделе. Все баскетболисты продолжают восстанавливаться после травм.

«Армейцы готовились к турне по традиционному сценарию. После выходного в субботу команда тренировалась три дня на базе в Крылатском, и во вторник вылетела в Лион чартером «Аэрофлота». Выездной состав остался неизменным: на «двойник» отправились все 13 активных игроков. Никола Милутинов (колено), Токо Шенгелия (плечо) и Марюс Григонис (спина) продолжают восстановление в Москве», — сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

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