Ильницкий: рад, что реализовал важный бросок, который стал победным

Капитан команды «Локомотив-Кубань» Станислав Ильницкий прокомментировал свой победный трехочковый бросок в матче второго тура Еврокубка против «Литкабелиса» (85:84).

«Партнёры по команде в решающей атаке хорошо разыгрывали пик-н-ролл, поэтому мне оставалось страховать с угла. Ждал в этой атаке передачу от Томпсона. Дариус же даже немножко обострил момент – стянул на себя защиту. Это сделало ситуацию для моего броска ещё удобней. Он отдал хороший пас, и я бросал уже без сопротивления.

Рад, что реализовал важный бросок, который, в конечном итоге, стал победным. Но это было бы невозможно без партнеров. Все сегодня старались, поздравляю команду и болельщиков с победой, это была тяжёлая игра. И, конечно, здорово, что Алан Уильямс вернулся на паркет, очень рад за него», – цитирует форварда пресс-служба клуба.