Режиссёр «Игры в кальмара» ответил на критику Леброна Джеймса. Игрок НБА отреагировал

Режиссёр популярного шоу Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк отреагировал на слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о финале первого сезона шоу. Ранее Джеймс заявил, что ему не понравился финал шоу, и, по его мнению, он был выстроен таким образом, поскольку создатели хотели бы снять второй сезон популярного шоу.



«Леброн Джеймс крутой, и он может говорить всё, что посчитает нужным. Я уважаю это. Я благодарен, что он посмотрел весь сериал. Но я бы не стал менять концовку. Это мой финал. Если у него есть свой вариант концовки, которая удовлетворит его, возможно, он сможет сделать собственное продолжение шоу. Я бы посмотрел на это, и, возможно, отправил ему сообщение: «Мне всё понравилось, кроме концовки», — цитирует Хван Дон Хёка Yahoo.



Леброн Джеймс отреагировал на это в «Твиттере».



«Это же не может быть правдой? Надеюсь, что нет», — написал Джеймс в «Nвиттере».