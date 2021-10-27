Требующего контракт на $ 207 млн первого номера драфта-2018 могут обменять в другой клуб

Команда НБА «Финикс Санз» может обменять Деандре Эйтона после неудачных переговоров о продлении контракта. Ранее стало известно, что «Финикс» и центровой Деандре Эйтон не смогли договориться о продлении соглашения — владелец «Санз» Роберт Сарвер не предложил игроку желаемый максимальный контракт на $ 207,5 млн (с учётом бонусов).



«У «Финикса» есть ещё рычаги в этих переговорах. Но если ситуация не будет меняться, то они могут сделать другой шаг. Есть шанс, что «Санз» отчаянно попытаются обменять Эйтона, особенно, если команда потеряет часть импульса, который получила после успеха в прошлогоднем плей-офф. Этим летом команда заплатила $ 120 млн Крису Полу, дав ему контракт на четыре года. Кроме того, они продлили Микала Бриджеса на четыре года за $ 90 млн.



Это может открыть возможности для команд, которые хотят заполучить первый драфт-пик 2018 года. Но пока «Финикс» не приблизился к этой точке. У них есть рычаги давления. Да, следующим летом Эйтон сможет подписать контракт с любой командой, но «Санз» получат право перекрыть любую сделку, даже максимальный контракт. И максимальная сумма, которую он получит в другом месте, не достигнет тех $ 172 млн за пять лет, которые он хотел бы получить от «Финикса», — цитирует Heavy неназванного генерального менеджера одного из клубов НБА.