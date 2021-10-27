Димитрис Итудис: игроки ЦСКА перегружены, и нам не удаётся перераспределять нагрузку

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом и «Монако».



«У нас сложное расписание, но нас больше волнует тот факт, что мы не в полном составе. Игроки перегружены, и нам не удается перераспределять нагрузку. Но — что есть, то есть. У нас остаются травмированные, они хорошо прогрессируют в процессе восстановления, они на пути к возвращению. Мы начинаем наше путешествие со встречи с АСВЕЛом, атлетичной, высокорослой командой, обладающей опытом. У соперников хватает атакующих качеств, они универсальны в защите, поскольку за счет габаритов могут использовать множество оборонительных схем, к тому же они отлично подбирают. В целом, игра будет зависеть от старания. Позвольте сказать также, что команды из Виллербана и Монако, с которыми мы проведем второй матч на этой неделе, являются кандидатами на места в плей-офф», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.