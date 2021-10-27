Двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Дэвид Андерсен завершил карьеру в 41 год

Бывший игрок ЦСКА, двукратный чемпион Евролиги в составе российской команды Дэвид Андерсен объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Это было длинное и очень интересное путешествие. Я прекрасно провёл время, путешествовал по разным частям света, наслаждался каждым аспектом жизни и каждым знакомством, приобретённым на этом пути. Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей, наблюдавших за мной всё это время. Конечно, я благодарен и фанатам, потому что играем мы именно для них. Это было чертовски хорошее путешествие. Я наслаждался каждым моментом», — цитирует Андерсена Eurohoops.
Всего на счету Андерсена три выигранных чемпионата Евролиги — два в составе ЦСКА (2006, 2008) и один в составе «Киндера» (2001). На его счету также опыт выступления в НБА, где он успел поиграть за такие команды, как «Хьюстон», «Торонто» и «Нью-Орлеан».
После завершения карьеры Андерсен займёт должность специалиста по связи с игроками и особым проектам в руководстве чемпионата Австралии.
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