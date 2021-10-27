Майк Джеймс оценил игру ЦСКА и назвал тренера Евролиги, который ему не нравится

Защитник «Монако» Майк Джеймс заявил, что не в восторге от игры команд, которые возглавляет Шарунас Ясикявичюс, нынешний главный тренер «Барселоны». При этом Джеймс положительно отозвался о стиле своей бывшей команды ЦСКА.



«Команды? Мне нравится, как играют «Реал», ЦСКА. «Анадолу Эфес» играет более свободно, но у них похожий стиль и подход к каждой игре. Если честно, то я не люблю смотреть за командами Шарунаса Ясикявичюса. Они хороши, но мне не нравится на них смотреть. Есть много деталей, у них специфическая структура, но нет спонтанности в действиях. Он отличный тренер, но мне не нравится его игра с эстетической точки зрения», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

Майк Джеймс обратился к Евролиге с критикой судейства после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (70:62).