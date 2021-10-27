Эксперт: никто не сможет обыграть «Голден Стэйт», и уж тем более «Лейкерс»

Известный баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит считает, что в нынешнем сезоне чемпионата НБА нет ни одной команды, способной обыграть «Голден Стэйт Уорриорз».



«Я смотрю на эту команду и говорю вам: «Голден Стэйт Уорриорз» может выиграть все матчи в этом сезоне. Если Клэй Томпсон вернётся здоровым, то единственное, что может их остановить — возвращение Кайри Ирвинга в «Бруклин». Нет никого, кто мог бы их обыграть, тем более «Лос-Анджелес Лейкерс», — сказал Стивен Эй Смит в эфире шоу First Take.



Накануне «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде со счётом 106:98 обыграл «Оклахома-Сити Тандер». В составе «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (23 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко) и Дэмион Ли (20 очков). У «Оклахомы» наиболее результативными в матче стали Шей Гилджес-Александер (30 очков), Джеремайя Робинсон-Эрл (12 очков) и Лугенц Дорт (11 очков). Для «Уорриорз» эта победа стала четвёртой в четырёх матчах со старта сезона.