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Скотти Пиппен назвал знаменитую личность, которой больше всего восхищается

Скотти Пиппен назвал знаменитую личность, которой больше всего восхищается
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Легендарный баскетболист Скотти Пиппен ответил на несколько коротких вопросов журналистов. В числе прочего игрок назвал знаменитую личность, которой больше всего восхищается.

«Мой любимый литературный герой? Супермен. У него большая буква «С» на груди, это напоминает мне меня. Рецепт идеального счастья? Готовить ужин и играть с детьми. Мой девиз? Быть скромным и добрым, при этом быть благодарным за пройденный путь.

Кем из знаменитых личностей я больше всего восхищаюсь? Барак Обама. В чём я расточителен? В изысканной еде. Люблю вкусно поесть, особенно когда рядом хорошая компания. Чего больше всего боюсь? Оказаться в самолёте, который вот-вот потерпит крушение», — цитирует Пиппена Vanity Fair.

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