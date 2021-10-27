Скотти Пиппен назвал знаменитую личность, которой больше всего восхищается
Поделиться
Легендарный баскетболист Скотти Пиппен ответил на несколько коротких вопросов журналистов. В числе прочего игрок назвал знаменитую личность, которой больше всего восхищается.
«Мой любимый литературный герой? Супермен. У него большая буква «С» на груди, это напоминает мне меня. Рецепт идеального счастья? Готовить ужин и играть с детьми. Мой девиз? Быть скромным и добрым, при этом быть благодарным за пройденный путь.
Кем из знаменитых личностей я больше всего восхищаюсь? Барак Обама. В чём я расточителен? В изысканной еде. Люблю вкусно поесть, особенно когда рядом хорошая компания. Чего больше всего боюсь? Оказаться в самолёте, который вот-вот потерпит крушение», — цитирует Пиппена Vanity Fair.
Комментарии
- 27 октября 2021
-
17:52
-
16:44
-
15:28
-
14:46
-
13:42
-
12:58
-
11:54
-
10:44
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:07
-
07:22
-
06:30
-
04:58
-
00:03
- 26 октября 2021
-
23:57
-
21:01
-
20:25
-
19:49
-
19:39
-
17:32
-
16:50
-
15:20
-
14:31
-
13:16
-
12:00
-
11:34
-
10:53
-
10:03
-
09:30
-
08:30
Партнерский контент