Энес Кантер пригласил Леброна Джеймса и Майкла Джордана в китайские трудовые лагеря
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер продолжает политически высказываться на тему Китая. Баскетболист пригласил Леброна Джеймса, Майкла Джордана и владельца компании Nike Фила Найта в «китайские трудовые лагеря».
«Фил Найт, как насчёт того, чтобы я забронировал нам билеты на самолёт? Давайте вместе полетим в Китай. Мы можем попробовать посетить эти рабские трудовые лагеря, и вы увидите это своими глазами. Леброн Джеймс, Майкл Джордан — можете присоединиться», — написал Кантер в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Энеса Кантера.
Ранее баскетболист «Бостона» уже подвергал критике компанию NIke, которая, по его мнению, не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества.
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