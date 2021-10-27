Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энес Кантер пригласил Леброна Джеймса и Майкла Джордана в китайские трудовые лагеря

Энес Кантер пригласил Леброна Джеймса и Майкла Джордана в китайские трудовые лагеря
Комментарии

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер продолжает политически высказываться на тему Китая. Баскетболист пригласил Леброна Джеймса, Майкла Джордана и владельца компании Nike Фила Найта в «китайские трудовые лагеря».

«Фил Найт, как насчёт того, чтобы я забронировал нам билеты на самолёт? Давайте вместе полетим в Китай. Мы можем попробовать посетить эти рабские трудовые лагеря, и вы увидите это своими глазами. Леброн Джеймс, Майкл Джордан — можете присоединиться», — написал Кантер в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Энеса Кантера.

Ранее баскетболист «Бостона» уже подвергал критике компанию NIke, которая, по его мнению, не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества.

Новость по теме
Энес Кантер: Nike не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021