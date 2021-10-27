УНИКС одержал вторую победу в Евролиге, уверенно переиграв «Басконию»

Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с испанской «Басконией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч завершился в пользу хозяев «Баскет-холла» со счётом 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25). Для УНИКСа победа стала второй в нынешнем розыгрыше Евролиги.
Команде Велимира Перасовича удалось навязать сопернику свою игру с первых минут. Особенно мощным получился для УНИКСа второй игровой отрезок, выигранный хозяевами с разницей 24:6. После большого перерыва «Баскония» начала понемногу сокращать отставание, но казанцы не позволили гостям заметно приблизиться в счёте, закончив игру с комфортным преимуществом.
Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали Джон Браун и Андрей Воронцевич, записавшие на свой счёт по 14 очков. У «Басконии» 23 очка набрал разыгрывающий защитник Уэйд Болдуин, 18 очков заработал центровой Мэтт Костелло.
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