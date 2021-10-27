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УНИКС одержал вторую победу в Евролиге, уверенно переиграв «Басконию»

УНИКС одержал вторую победу в Евролиге, уверенно переиграв «Басконию»
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Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с испанской «Басконией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч завершился в пользу хозяев «Баскет-холла» со счётом 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25). Для УНИКСа победа стала второй в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Команде Велимира Перасовича удалось навязать сопернику свою игру с первых минут. Особенно мощным получился для УНИКСа второй игровой отрезок, выигранный хозяевами с разницей 24:6. После большого перерыва «Баскония» начала понемногу сокращать отставание, но казанцы не позволили гостям заметно приблизиться в счёте, закончив игру с комфортным преимуществом.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
27 октября 2021, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 69
Баскония
Витория, Испания
УНИКС: Браун - 14, Воронцевич - 14, Брэнтли - 11, Канаан - 9, Хезонья - 8, Браун - 6, Джекири - 6, Узинский - 6, Списсу - 5, Мэйо - 4, Клименко, Комолов
Баскония: Болдуин - 23, Костелло - 18, Седекерскис - 11, Грейнджер - 8, Фонтеккио - 4, Маринкович - 3, Куруцс - 2, Баррера, Нноко, Эноч

Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали Джон Браун и Андрей Воронцевич, записавшие на свой счёт по 14 очков. У «Басконии» 23 очка набрал разыгрывающий защитник Уэйд Болдуин, 18 очков заработал центровой Мэтт Костелло.

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