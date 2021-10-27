Велимир Перасович объяснил, почему УНИКС имел большое преимущество над «Басконией»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением после матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (83:69).

«В первой половине мы сыграли очень хорошо и забили много бросков. Это очень важно, потому что в предыдущих играх у нас были проблемы с результативностью. Сегодня в первых двух четвертях мы набрали 50 очков, что для нас нехарактерно. Хорошая игра в защите, поэтому у нас было большое преимущество. Я счастлив, потому что после двух поражений подряд добыта очень важная победа. Мы всегда стараемся жёстко играть в защите, но в первых играх сезона у нас были очень плохие показатели точности двухочковых и трёхочковых бросков. Сегодня всё было немного лучше. Когда забиваешь броски, играть в защите легче», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.