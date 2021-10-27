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ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу

ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу
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Московский ЦСКА проиграл гостевой матч с французским клубом АСВЕЛ в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча закончилась со счётом 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12) в пользу хозяев. У армейцев прервалась победная серия из четырёх игр.

Подопечные Дмитрия Итудиса провалили первую четверть, набрав в два раза меньше очков, чем соперник. Начиная со второго игрового отрезка ЦСКА начал постепенно прибавлять, добившись к началу четвёртой четверти небольшого преимущества в счёте. Заключительные 10 минут матча получились для армейцев неудачными, из-за чего они потерпели поражение.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
27 октября 2021, среда. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
70 : 68
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ: Окобо - 14, Фалл - 12, Лайти - 10, Джонс - 9, Стразель - 6, Кауди - 5, Ховард - 5, Лякомб - 4, Вембаньяма - 3, Гист - 2, Дьо, Осетковски
ЦСКА: Хэкетт - 16, Фойгтман - 13, Швед - 10, Боломбой - 8, Лундберг - 8, Клайберн - 5, Антонов - 4, Ухов - 2, Фарид - 2, Ивлев, Курбанов, Хоменко

Самым результативным игроком хозяев стал Эли Окобо с 14 очками, в составе армейцев 16 очков набрал Дэниел Хэкетт, 13 очков записал в актив Йоханнес Фойгтман.

В параллельном матче греческий «Панатинаикос» легко разобрался с «Анадолу Эфес» (95:69). Турецкий клуб проиграл пятый из шести матчей в Евролиге.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
27 октября 2021, среда. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
95 : 69
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Макон - 34, Недович - 17, Сент-Рос - 13, Папаяннис - 12, Папапетру - 8, Бохоридис - 3, Каселакис - 2, Перри - 2, Уайт - 2, Феррелл - 2, Флойд, Эванс
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 16, Брайант - 15, Синглтон - 11, Ларкин - 9, Пляйсс - 9, Петрушев - 4, Морман - 3, Гази - 2, Гечим, Мицич, Сайбир, Симон
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