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Хавьер Паскуаль рассказал, почему «Зенит» не одержал победу над «Реалом»

Хавьер Паскуаль рассказал, почему «Зенит» не одержал победу над «Реалом»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (68:75).

«У нас были шансы на победу в этом матче, но мелкие детали решили исход игры. В двух ситуациях мы должны были остановить соперников, но они дважды ушли в быстрый отрыв, набрали 5 очков и самое важное преимущество. После этого мы были сфокусированы, в защите команда была в игре, в нападении более-менее тоже. Однако в последней четверти этого оказалось недостаточно: мы набрали всего 11 очков, поэтому и не смогли выиграть.

Сейчас мы не готовы бороться с командами такого уровня, но сегодня впервые боролись на равных. Нам необходимо продолжать работать, делать маленькие шаги вперёд. Следующая игра с «Басконией» — отличная возможность. Я знаю, что сейчас в городе действуют ограничения, нелегко попасть на матч, но наши болельщики изумительные. Мы хотим поблагодарить их победами за поддержку», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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