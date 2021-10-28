Гэри Пэйтон назвал центрового, который намного лучше Шакила О'Нила

Известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал, что считает Хакима Оладжьювона намного более сильным центровым, чем Шакил О'Нил. Пэйтон выразил мнение, что Хаким имел более богатый игровой арсенал.



«Шакил был очень мощным, но Хаким в целом был намного лучше него. Это я так считаю.



Хаким отлично делал обманные движения, мог бросить с отклонением, хорошо исполнял штрафные. Его игровой арсенал был намного богаче. Шак был скорее доминирующим баскетболистом. Хаким же мог легко убежать в быструю атаку.



Шак не мог справиться с Хакимом в защите. Он не мог справиться с Яо Мином. Вот два игрока, которых Шак не мог одолеть. Он не мог справиться с Яо, потому что не мог его продавить. Он мог продавить Хакима, но Хаким его переигрывал», – рассказал Пэйтон в эфире Procityhoops.

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