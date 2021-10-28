Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» уступили «Тандер», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Миннесота» обыграла «Бакс»

«Лейкерс» уступили «Тандер», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Миннесота» обыграла «Бакс»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национально баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:115.

В составе победителей лучшими на площадке были Шей Гилджес-Александер (27 очков и 9 подборов), Дариус Базли (20 очков), Джош Гидди (18 очков и 10 передач). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче были Энтони Дэвис (30 очков), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (20 очков, 14 подборов и 13 передач) и Кармело Энтони (13 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Базли - 20, Giddey - 18, Дорт - 17, Фэйворс - 15, Роби - 13, Уильямс - 5, Mann - 3, Джером - 3, Deck - 2, Krejci, Robinson-Earl, Wiggins, Маледон, Мускала, Покушевски, Уотсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Уэстбрук - 20, Брэдли - 13, Энтони - 13, Бэйзмор - 11, Монк - 9, Рондо - 7, Джордан - 6, Ховард - 4, Reaves - 2, Huff, Ариза, Джеймс, Думбуйа, Нанн, Хортон-Такер, Эллингтон

В другой встрече игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» на выезде обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 113:108. В составе «Тимбервулвз» лучшими на паркете были Д'Анджело Расселл (29 очков), Энтони Эдвардс (25 очков) и Карл-Энтони Таунс (25 очков). У «Бакс» наиболее заметными были Яннис Адетокунбо (40 очков и 16 подборов), Крис Миддлтон (16 очков) и Грейсон Аллен (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
108 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Миддлтон - 16, Аллен - 13, Нвора - 9, Хилл - 9, Худ - 7, Коннотон - 6, Портис - 6, Адетокунбо - 2, Kalaitzakis, Mamukelashvili, Дивинченцо, Лопес, Оджелей, Робинсон, Холидэй
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 29, Таунс - 25, Эдвардс - 25, Вандербилт - 10, Рид - 7, Беверли - 6, Бисли - 6, Макдэниелс - 3, Принс - 2, Bolmaro, Wright IV, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021