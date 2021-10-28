«Лейкерс» уступили «Тандер», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Миннесота» обыграла «Бакс»

В матче регулярного чемпионата Национально баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:115.
В составе победителей лучшими на площадке были Шей Гилджес-Александер (27 очков и 9 подборов), Дариус Базли (20 очков), Джош Гидди (18 очков и 10 передач). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче были Энтони Дэвис (30 очков), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (20 очков, 14 подборов и 13 передач) и Кармело Энтони (13 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал.
В другой встрече игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» на выезде обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 113:108. В составе «Тимбервулвз» лучшими на паркете были Д'Анджело Расселл (29 очков), Энтони Эдвардс (25 очков) и Карл-Энтони Таунс (25 очков). У «Бакс» наиболее заметными были Яннис Адетокунбо (40 очков и 16 подборов), Крис Миддлтон (16 очков) и Грейсон Аллен (13 очков).
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