Расселл Уэстбрук обновил антирекорд в истории НБА и повторил редкое достижение Леброна

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук набрал 20 очков, 14 подборов, 13 передач и 10 потерь в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (115:123).
Уэстбрук обновил антирекорд в истории НБА по «квадрупл-даблам» с двузначным количеством потерь. На счету Расселла 6 таких матчей. Это в два раза больше, чем у второго Джеймса Хардена (3). Все остальные баскетболисты в истории НБА провели 7 игр с подобной статистикой, никто не делал это более одного раза.
Кроме того, Уэстбрук в матче с «Оклахома-Сити» покорил отметку 7000 подборов за карьеру НБА, присоединившись к Оскару Робертсону, Джейсону Кидду и Леброну Джеймсу в качестве единственных баскетболистов, сделавших не менее 7000 подборов и 7000 передач за время выступления в лиге.
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