Стефен Карри попросил помиловать заключённого, приговорённого к смертной казни в США

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри призвал помиловать заключённого Джулиуса Дариуса Джонса, приговорённого к смертной казни в 2002 году.



«Это Стефен Карри, и я поддерживаю Джулиуса и его семью, молюсь о справедливости и о том, чтобы наш брат стал свободным человеком. Мы должны проливать свет на такие случаи. Мы склонны отвлекаться на то, что происходит в мире. Я люблю семью Джулиуса не только за их любовь к нему, но и за их борьбу за реформу нашей тюрьмы и пенитенциарной системы. У меня была возможность поговорить с Джулиусом после игры, и я понял, как мне повезло. Мы поговорили о баскетболе и его семье. Он альтруист, несмотря на ситуацию, в которой он оказался, и это безумие», — сказал Стефен Карри в своём видеообращении в «инстаграме».



Джонс на протяжении 19 лет заявляет о невиновности в деле об убийстве Пола Хауэлла в Оклахоме в 1999 году. Это дело вызвало общественный резонанс, поскольку в нём отсутствуют прямые доказательства вины подсудимого.