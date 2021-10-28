Стефен Карри попросил помиловать заключённого, приговорённого к смертной казни в США

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри призвал помиловать заключённого Джулиуса Дариуса Джонса, приговорённого к смертной казни в 2002 году.
«Это Стефен Карри, и я поддерживаю Джулиуса и его семью, молюсь о справедливости и о том, чтобы наш брат стал свободным человеком. Мы должны проливать свет на такие случаи. Мы склонны отвлекаться на то, что происходит в мире. Я люблю семью Джулиуса не только за их любовь к нему, но и за их борьбу за реформу нашей тюрьмы и пенитенциарной системы. У меня была возможность поговорить с Джулиусом после игры, и я понял, как мне повезло. Мы поговорили о баскетболе и его семье. Он альтруист, несмотря на ситуацию, в которой он оказался, и это безумие», — сказал Стефен Карри в своём видеообращении в «инстаграме».
Джонс на протяжении 19 лет заявляет о невиновности в деле об убийстве Пола Хауэлла в Оклахоме в 1999 году. Это дело вызвало общественный резонанс, поскольку в нём отсутствуют прямые доказательства вины подсудимого.
- 28 октября 2021
-
10:37
-
09:45
-
08:54
-
08:30
-
08:27
-
07:56
-
06:59
-
05:20
-
00:45
- 27 октября 2021
-
23:56
-
23:48
-
23:20
-
22:52
-
21:52
-
21:35
-
20:48
-
20:11
-
20:07
-
18:47
-
17:52
-
16:44
-
15:28
-
14:46
-
13:42
-
12:58
-
11:54
-
10:44
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:07
-
07:22