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Расселл Уэстбрук объяснил, почему сорвался и заработал удаление в матче НБА

Расселл Уэстбрук объяснил, почему сорвался и заработал удаление в матче НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук объяснил, почему он сорвался и заработал удаление в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (115:123). При счёте 121:115 в пользу «Оклахомы», баскетболист «Тандер» Дариус Базли перехватил мяч и совершил данк за пару секунд до конца встречи. Это не понравилось Уэстбруку и он вступил в перепалку с Базли, за что был удалён с площадки.

«Когда случается подобное дерьмо, я не позволяю этому пройти бесследно. Есть определённые вещи, которые непозволительны в спорте. Игра была уже окончена и мне это не понравилось. Вот и всё», — приводит слова Расселла Уэстбрука в своём «твиттере» журналист The Athletic Билл Орам.

В этом матче Уэстбрук набрал 20 очков, 14 подборов, 13 передач и 10 потерь. Таким образом, он обновил антирекорд в истории НБА по «квадрупл-даблам» с двузначным количеством потерь. На счету Расселла 6 таких матчей. Это в два раза больше, чем у занимающего второе место Джеймса Хардена (3).

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