Легенда НБА: «Лейкерс» потерпели худшее поражение, которое я когда-либо видел

Трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти прокомментировал поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер»



«Нужно заканчивать свою работу, независимо от того, за кого вы граете. Нельзя неуважительно относиться к худшей команде лиги. Это было худшее поражение, которое я когда-либо видел. Они не могут себя так вести. НЕльзя быть „Лейкерс“ и играть так, как они это делали сегодня вечером», — сказал Уорти в эфире телеканала Sportsnet.



Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 115:123. «Лейкерс» впервые за последние 25 лет потерпели поражение, владея преимуществом 25+ очков по ходу встречи. «Лос-Анджелес» лидировал с разницей +26 во второй четверти. «Лейкерс» выиграли 230 из 230 предыдущих матчей, в которых опережали соперника на 25+ очков.