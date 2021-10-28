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Легенда НБА: «Лейкерс» потерпели худшее поражение, которое я когда-либо видел

Легенда НБА: «Лейкерс» потерпели худшее поражение, которое я когда-либо видел
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Трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти прокомментировал поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер»

«Нужно заканчивать свою работу, независимо от того, за кого вы граете. Нельзя неуважительно относиться к худшей команде лиги. Это было худшее поражение, которое я когда-либо видел. Они не могут себя так вести. НЕльзя быть „Лейкерс“ и играть так, как они это делали сегодня вечером», — сказал Уорти в эфире телеканала Sportsnet.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 115:123. «Лейкерс» впервые за последние 25 лет потерпели поражение, владея преимуществом 25+ очков по ходу встречи. «Лос-Анджелес» лидировал с разницей +26 во второй четверти. «Лейкерс» выиграли 230 из 230 предыдущих матчей, в которых опережали соперника на 25+ очков.

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