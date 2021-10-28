Кочарян высказалась о первой победе играющего полностью русским составом МБА в Евролиге

Президент МБА Татьяна Кочарян прокомментировала историческую первую победу команды в матче женской Евролиги с венгерским «Сексардом» (65:62).



«Поздравляю команду с первой победой в Евролиге! Но для всей большой семьи МБА это не просто результат, который остался в протоколе и на табло „Баскет Холла Москва“. Это та самая история, которую все мы продолжаем писать. 10 лет назад ещё не было профессионального клуба МБА, а в 2013 мы только создали женскую команду, которая начала играть в Суперлиге. И теперь на наших глазах случилась эта знаменательная победа.



За 9 лет мы прошли большой путь, но не отошли от своих главных принципов: мы всё также стараемся побеждать только российскими игроками, давая им все возможности для развития. Мы верим и будем продолжать верить в каждую нашу баскетболистку. Только так они смогут расти как игроки, помогая клубу и сборной России добиваться новых побед», — цитирует Кочарян официальный сайт МБА.

Стоит отметить, что МБА играет полностью русским составом без легионеров. Команда занимает седьмое место в группе А женской Евролиги, добыв одну победу в четырёх матчах.