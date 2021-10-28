Убойный блок-шот Боломбоя и феноменальный данк Уильямса — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 6-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли мощные блок-шоты тяжелого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя и центрового «Зенита» Джордана Мики, эффектная комбинация баскетболистов «Реала» Томаса Эртеля и Уолтера Тавареша, сокрушительный данк центрового «Фенербахче» Девина Букера, победный бросок с финальной сиреной тяжёлого форварда «Барселоны» Николы Миротича, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Альбы» Маодо Ло и Оскара Да Силвы. Лучшим моментом тура признан потрясающий данк тяжёлого форварда «Маккаби» Деррика Уильямса в матче с «Жальгирисом».
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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