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Убойный блок-шот Боломбоя и феноменальный данк Уильямса — в топ-10 моментов тура Евролиги

Убойный блок-шот Боломбоя и феноменальный данк Уильямса — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 6-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные блок-шоты тяжелого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя и центрового «Зенита» Джордана Мики, эффектная комбинация баскетболистов «Реала» Томаса Эртеля и Уолтера Тавареша, сокрушительный данк центрового «Фенербахче» Девина Букера, победный бросок с финальной сиреной тяжёлого форварда «Барселоны» Николы Миротича, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Альбы» Маодо Ло и Оскара Да Силвы. Лучшим моментом тура признан потрясающий данк тяжёлого форварда «Маккаби» Деррика Уильямса в матче с «Жальгирисом».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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