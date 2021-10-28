Определён MVP 6-го тура Евролиги

Защитник «Панатинаикоса» Дэрил Мэйкон стал MVP 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с действующим чемпионном турнира «Анадолу Эфес» (95:69) Мэйкон набрал 34 очка (2/2 двухочковых, 9/12 тёехочковых, 3/3 штрафных), 4 подбора и 3 передачи при рейтинге эффективности 38 баллов. Мэйкон впервые признаётся самым ценным игроком в своём дебютном сезоне в Евролиге. Американский баскетболист помог «Панатинаикосу» добыть вторую победу в регулярном чемпионате.
В пятерку лучших игроков тура вошли центровой «Фенербахче» Ян Веселы (29 баллов), форвард «Монако» Альфа Диалло (28 баллов), центровой «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис (25 баллов) и центровой «Басконии» Мэтт Костелло (24 балла).
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