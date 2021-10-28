Джеймс Харден объяснил, почему перестал набирать по 30-40 очков за игру
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32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден объяснил, почему перестал набирать по 30-40 очков за игру. По словам спортсмена, в межсезонье у него не было времени на полноценные тренировки, поскольку он был занят восстановлением после сложного сезона и травмы, полученной в плей-офф.
«Как бы я ни хотел снова набирать по 30-40 очков за игру, я не могу этого сделать. Как бы сильно я ни хотел, у меня не было возможности поработать над игрой в межсезонье. Всё время ушло на реабилитацию», — цитирует Джеймса Хардена в своём «твиттере» журналист Nets Daily Мэтт Брукс.
В пяти первых встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022 Харден набирал в среднем 16,6 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 8,0 передачи.
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