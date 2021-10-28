«Филадельфия» выбрала двух звёзд НБА, которых хочет получить в обмен на Бена Симмонса

По информации инсайдера HoopsHype Майкла Ското, клуб «Филадельфия Сиксерс» определился с тем, на кого они готовы обменять разыгрывающего Бена Симмонса. Как сообщает источник, «Сиксерс» надеются заполучить в обмен на Симмонса разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда или атакуюшего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била. Однако в настоящий момент ни «Портленд», ни «Вашингтон» не выглядят заинтересованными в таком обмене.



Напомним, звёздный разыгрывающий отказывается играть за команду и хочет как можно скорее покинуть её.



Как сообщалось ранее, руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.



Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.