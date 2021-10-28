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Суд принял решение по иску Петра Губанова к «Химкам»

Суд принял решение по иску Петра Губанова к «Химкам»
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Савеловский районный суд Москвы отклонил иск экс-центрового сборной России Петра Губанова к подмосковным «Химкам», сообщает «Спорт-экспресс». Ветеран требовал от клуба выплатить ему оставшиеся 20% зарплаты за сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по договорённости Евролиги и профсоюза игроков контракты баскетболистов в сезоне-2019/2020 могут считаться завершёнными, если по ним выплатили 80% зарплаты до 15 августа. Губанов полностью получил 80% зарплаты, хотя не провёл ни одного матча в сезоне из-за травмы, а спустя полгода решил обратиться в суд. Судебный процесс затянулся и в итоге закончился в пользу клуба.

Напомним, 34-летний Губанов до сих пор не нашёл себе новой команды после пропущенного из-за травмы сезона.

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