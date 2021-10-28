Шакил О'Нил — своим детям: вы не богаты. Богат только я

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал о своём подходе к воспитанию детей. Экс-центровой подчеркнул, что не будет давать сыновьям деньги просто так.
«Мои дети стали старше и теперь немного злятся на меня. Нельзя сказать, что они в ярости, но они не хотят понимать мою позицию.
Я всё время говорю им — вы не богаты. Богат только я. У вас должна быть степень бакалавра или магистра, если хотите, чтобы я вложил деньги в одно из ваших предприятий. И всё равно я должен буду сначала всё изучить. Не даю детям деньги просто так. Да, о девочках позабочусь, но мальчики ничего не получат просто так», — рассказал О'Нил в эфире Hoop Central.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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