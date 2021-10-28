Появилась новая информация по делу о фото с места крушения вертолёта Коби Брайанта

Городской округ Лос-Анджелеса заплатит по $ 1,25 млн семьям Альтобелли и Маузер, чьи родственники погибли при крушении вертолёта вместе со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом. Суд постановил, что спасатели и полицейские округа вторглись в частную жизнь семей, без их разрешения распространив фотографии с места крушения вертолёта.
Напомним, на такую же компенсацию претендует жена баскетболиста Ванесса Брайант и Крис Честер — муж и отец ещё двух жертв крушения.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и пассажиры Алиса Альтобелли, Джон Альтобелли, Кэри Альтобелли, Сара Честер, Пэйтон Честер и Кристина Маузер.
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