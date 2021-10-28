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Димитрис Итудис высказался о Майке Джеймсе перед матчем с «Монако» в Евролиге

Димитрис Итудис высказался о Майке Джеймсе перед матчем с «Монако» в Евролиге
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался о Майке Джеймсе перед матчем с «Монако» в Евролиге. Матч состоится 29 октября, начало — в 21:00 мск.

«Сейчас всё дело в выносливости. Сегодня мы хотели просто пройтись по некоторым моментам. У «Монако» был лишний день, потому что они играли во вторник. Это очень амбициозная команда, созданная для больших свершений, это очевидно. У них также есть новичок, Бэйкон, он уже здесь, готов к игре.

У них по два или более игроков на каждой позиции, которые могут вам насолить. Дело не только в Майке Джеймсе, который доминирует в ситуациях в нападении, у них есть много хороших снайперов и созидателей, таких как Ли, Анджушич, Мотеюнас, Холл, Грей, Диалло, остальные. В целом это сильный противник, который целится высоко. Однозначно у них есть амбиции выйти в плей-офф», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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