Евролига: «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, «Милан» и «Олимпиакос» победили

В регулярном чемпионате Евролиги завершились четыре матча. Российские клубы не принимали участия в игровом дне.
Берлинская «Альба» на домашнем паркете уступила «Баварии», встреча завершилась со счётом 69:82. Для мюнхенцев победа стала третьей подряд. Самым результативным игроком встречи стал Дэрран Хиллиард, набравший 25 очков.
Греческий «Олимпиакос» дома взял верх над турецким «Фенербахче» со счётом 67:65. Решающими стали два штрафных броска, реализованных Костасом Слукасом.
Израильский «Маккаби» на своём паркете неожиданного легко справился с «Барселоной», матч закончился со счётом 85:68. Испанский клуб впервые проиграл в нынешнем сезоне Евролиги. Лидером по набранным очкам стал Кори Хиггинс (20 очков).
«Милан» в Италии одержал победу над «Црвеной Звездой» со счётом 79:62. Сербский клуб потерпел третье поражение подряд. Самым результативным игроком матча стал Шейвон Шилдс, набравший 18 очков.
- 29 октября 2021
-
00:08
- 28 октября 2021
-
23:30
-
23:05
-
21:36
-
20:20
-
19:16
-
17:53
-
17:23
-
16:29
-
16:18
-
14:49
-
14:29
-
14:16
-
13:42
-
12:55
-
12:15
-
11:45
-
10:37
-
09:45
-
08:54
-
08:30
-
08:27
-
07:56
-
06:59
-
05:20
-
00:45
- 27 октября 2021
-
23:56
-
23:48
-
23:20
-
22:52
-
21:52
-
21:35
-
20:48
-
20:11
-
20:07