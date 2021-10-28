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Евролига: «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, «Милан» и «Олимпиакос» победили

Евролига: «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, «Милан» и «Олимпиакос» победили
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В регулярном чемпионате Евролиги завершились четыре матча. Российские клубы не принимали участия в игровом дне.

Берлинская «Альба» на домашнем паркете уступила «Баварии», встреча завершилась со счётом 69:82. Для мюнхенцев победа стала третьей подряд. Самым результативным игроком встречи стал Дэрран Хиллиард, набравший 25 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2021, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
69 : 82
Бавария
Мюнхен, Германия
Альба: Ло - 23, Сикма - 10, Да Силва - 9, Олинде - 9, Смит - 6, Тиман - 6, Делов - 4, Зусман - 2, Блатт, Кумадже, Маттиссек, Шнайдер
Бавария: Хиллиард - 25, Уэйлер-Бэбб - 16, Хантер - 13, Рабит - 9, Уолден - 9, Томас - 4, Лучич - 3, Обст - 3, Джедович, Джордж, Шиллинг, Ярамаз

Греческий «Олимпиакос» дома взял верх над турецким «Фенербахче» со счётом 67:65. Решающими стали два штрафных броска, реализованных Костасом Слукасом.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2021, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
67 : 65
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Слукас - 14, Дорси - 10, Ларенцакис - 10, Фалль - 10, Везенков - 7, Папаниколау - 5, Жан-Шарль - 4, Маккиссик - 4, Уолкап - 3, Лунцис, Принтезис, Христидис
Фенербахче: Веселы - 14, Гудурич - 10, де Коло - 10, Полонара - 9, Хенри - 8, Махмутоглу - 6, Пьерр - 4, Букер - 2, Хазер - 2, Бирсен, Дювериоглу, Шайок

Израильский «Маккаби» на своём паркете неожиданного легко справился с «Барселоной», матч закончился со счётом 85:68. Испанский клуб впервые проиграл в нынешнем сезоне Евролиги. Лидером по набранным очкам стал Кори Хиггинс (20 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2021, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 68
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 17, Уилбекин - 16, Деррик Уильямс - 12, Жижич - 10, Рейнольдс - 10, Эванс - 9, Тейлор - 7, Калояро - 2, Соркин - 2, ДиБартоломео, Зив, Лессор
Барселона: Хиггинс - 20, Миротич - 17, Калатес - 9, Дэвис - 8, Лапровиттола - 5, Йокубайтис - 4, Курич - 3, Шмитс - 2, Кайседо, Мартинес, Хэйс, Шанлы

«Милан» в Италии одержал победу над «Црвеной Звездой» со счётом 79:62. Сербский клуб потерпел третье поражение подряд. Самым результативным игроком матча стал Шейвон Шилдс, набравший 18 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2021, четверг. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
79 : 62
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпия Милан: Шилдс - 18, Дэниелс - 12, Тарчевски - 10, Митоглу - 9, Холл - 8, Датоме - 5, Мелли - 5, Родригес - 5, Хайнс - 4, Риччи - 3, Билига, Грант
Црвена Звезда: Митрович - 17, Добрич - 13, Калинич - 8, Лазаревич - 7, Ускокович - 6, Холлинс - 6, Кузмич - 3, Уолтерс - 2, Давидовац, Лазич, Симонович, Цирбес
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