Евролига: «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, «Милан» и «Олимпиакос» победили

В регулярном чемпионате Евролиги завершились четыре матча. Российские клубы не принимали участия в игровом дне.



Берлинская «Альба» на домашнем паркете уступила «Баварии», встреча завершилась со счётом 69:82. Для мюнхенцев победа стала третьей подряд. Самым результативным игроком встречи стал Дэрран Хиллиард, набравший 25 очков.

Греческий «Олимпиакос» дома взял верх над турецким «Фенербахче» со счётом 67:65. Решающими стали два штрафных броска, реализованных Костасом Слукасом.

Израильский «Маккаби» на своём паркете неожиданного легко справился с «Барселоной», матч закончился со счётом 85:68. Испанский клуб впервые проиграл в нынешнем сезоне Евролиги. Лидером по набранным очкам стал Кори Хиггинс (20 очков).

«Милан» в Италии одержал победу над «Црвеной Звездой» со счётом 79:62. Сербский клуб потерпел третье поражение подряд. Самым результативным игроком матча стал Шейвон Шилдс, набравший 18 очков.