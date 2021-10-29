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Майкл Томпсон отреагировал на поведение Уэстбрука после нарушения «неписаного правила» НБА

Майкл Томпсон отреагировал на поведение Уэстбрука после нарушения «неписаного правила» НБА
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Двукратный чемпион НБА Майкл Томпсон отреагировал на поведение звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (115:123). При счёте 121:115 в пользу «Оклахомы» баскетболист «Тандер» Дариус Базли перехватил мяч и совершил данк за пару секунд до конца встречи. Это не понравилось Уэстбруку и он вступил в перепалку с Базли, за что был удалён с площадки.

«Ненавижу «неписаные правила» в спорте. Когда я видел что-то подобное действиям Базли, меня это не беспокоило. Ты должен выигрывать, если не хочешь видеть подобного», — написал Томпсон в своём «твиттере».

Ранее Уэстбрук объяснил журналистам, почему сорвался и заработал необязательное удаление.

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