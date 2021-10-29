«Вашингтон» обыграл «Атланту», Брэдли Бил набрал 27 очков
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 122:111.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, который набрал 27 очков. Монтрезл Харрелл оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. Кайл Кузма записал в свой актив 21 очко.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джон Коллинс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.
В другом матче «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 110:102. Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 18 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Харрелл - 25, Колдуэлл-Поуп - 21, Кузма - 21, Дав. Бертанс - 10, Холидей - 7, Нето - 6, Авдия - 5, Ayayi, Kispert, Todd, Брайант, Гилл, Гэффорд, Динвидди, Уинстон, Хатимура
Атланта Хоукс: Коллинс - 28, Реддиш - 20, Янг - 15, Богданович - 14, Капела - 11, Хантер - 10, Галлинари - 6, Л. Уильямс - 5, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Хаертер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 102
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Харрис - 17, Макси - 16, Милтон - 13, Карри - 12, Ньянг - 8, Коркмаз - 7, Тибулл - 5, Драммонд - 2, Bassey, Henry, Springer, Грин, Джо, Рид, Риллер, Симмонс
Детройт Пистонс: Бей - 19, Грант - 14, Олиник - 14, Джексон - 9, Джозеф - 9, Лайлз - 9, Хейз - 9, Джексон - 7, Garza - 6, Стюарт - 4, Диалло - 2, Cunningham, Livers, Pickett, Smith, Ли, Макгрудер
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