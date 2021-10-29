«Вашингтон» обыграл «Атланту», Брэдли Бил набрал 27 очков

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 122:111.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, который набрал 27 очков. Монтрезл Харрелл оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. Кайл Кузма записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джон Коллинс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 110:102. Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 18 подборов.