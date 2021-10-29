В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на домашнем паркете «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 104:101.
Лучшей результативностью в этом матче отличился разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 36 очков, 7 подборов и 8 передач. Наиболее результативным игроком «Мемфиса» стал разыгрывающий Джа Морант – 30 очков, 7 подборов и 4 передачи.
Таким образом, «Голден Стэйт» прервал 4-матчевую победную серию со старта сезона, а «Мемфис» оправился после двух поражений кряду.
В других встречах игрового дня «Даллас Маверикс» переиграл дома «Сан-Антонио» благодаря 25 очкам Луки Дончича, «Нью-Йорк Никс» в упорном противостоянии одержал верх над «Чикаго Буллз» (104:103), а «Юта Джаз» на выезде разгромила «Хьюстон Рокетс» (122:91). Таким образом, «Голден Стэйт» и «Чикаго» потерпели первые поражения в сезоне НБА. «Юта» осталась единственной непобеждённой командой лиги.
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