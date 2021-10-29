Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» и «Чикаго» потерпели первые поражения в сезоне НБА

«Голден Стэйт» и «Чикаго» потерпели первые поражения в сезоне НБА
Комментарии

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на домашнем паркете «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 104:101.

Лучшей результативностью в этом матче отличился разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 36 очков, 7 подборов и 8 передач. Наиболее результативным игроком «Мемфиса» стал разыгрывающий Джа Морант – 30 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Таким образом, «Голден Стэйт» прервал 4-матчевую победную серию со старта сезона, а «Мемфис» оправился после двух поражений кряду.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 104
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Уиггинс - 16, Ли - 14, Пул - 9, Портер - 8, Бьелица - 4, Грин - 4, Луни - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Игуодала - 2, Dowtin, Kuminga, Moody, Кьоцца, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Бейн - 19, Джексон - 15, Адамс - 12, Андерсон - 8, Мелтон - 7, Джонс - 5, Williams - 4, Тиллман - 4, Aldama, Pons, Брукс, Калвер, Кларк, Кончар, Меррилл, Тийе

В других встречах игрового дня «Даллас Маверикс» переиграл дома «Сан-Антонио» благодаря 25 очкам Луки Дончича, «Нью-Йорк Никс» в упорном противостоянии одержал верх над «Чикаго Буллз» (104:103), а «Юта Джаз» на выезде разгромила «Хьюстон Рокетс» (122:91). Таким образом, «Голден Стэйт» и «Чикаго» потерпели первые поражения в сезоне НБА. «Юта» осталась единственной непобеждённой командой лиги.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
104 : 99
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Брансон - 19, Финни-Смит - 14, Клебер - 12, Пауэлл - 11, Баллок - 7, Нтиликина - 6, Хардуэй-младший - 6, Коли-Стайн - 4, McLaughlin, Omoruyi, Браун, Браун, Бёрк, Грин, Марьянович, Порзингис
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 23, Форбс - 15, Пёлтль - 14, Уокер - 14, Джонсон - 10, Уайт - 9, Васселл - 7, Ойбанкс - 5, Джонс - 2, Landale, Primo, Wieskamp, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Янг
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
103 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Вучевич - 22, Дерозан - 20, Карузо - 10, Болл - 6, Уильямс - 6, Браун - 5, Грин - 5, Брэдли - 2, Джонсон - 2, Dosunmu, Simonovic, Джонс, Дотсон, Кук, Томас, Уайт
Нью-Йорк Никс: Уокер - 21, Барретт - 20, Рэндл - 13, Роуз - 12, Фурнье - 10, Робинсон - 9, Бёркс - 6, Гибсон - 6, Топпин - 5, Куикли - 2, Grimes, McBride, Sims, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 122
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Вуд - 16, Sengun - 14, Green - 13, Гордон - 8, Тайс - 7, Тэйт - 7, Огастин - 6, Портер - 5, Christopher - 4, Мартин - 4, Нваба - 4, Brooks - 3, Garuba, Nix, Мэтьюз, Уолл, Хаус
Юта Джаз: Богданович - 19, Гобер - 16, Кларксон - 16, Митчелл - 15, Инглс - 14, Пэскелл - 13, Уайтсайд - 10, О'Нил - 7, Конли - 6, Butler - 4, Форрест - 2, Fitts, Азубуике, Гэй, Они, Хьюз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021