Топ-10 кандидатов на MVP НБА после старта сезона. В списке неожиданный лидер и нет Леброна

3-кратный лучший оборонительный игрок НБА центровой «Юта Джаз» Руди Гобер является главным претендентом на звание MVP сезона по итогам стартовой части регулярного чемпионата, сообщает Basketball Reference.



Вероятность победы Гобера составляет 60,7%. Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (12,1%) и атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер (5,1%) входят в топ-3 с заметным отставанием от Гобера. В топ-10 также попали Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»).

«Юта» (4-0) остаётся единственной непобеждённой командой с начала сезона. Гобер в среднем набирает 18,0 очка и 17,8 подбора при точности 71,0% с игры.