Названы игроки, больше всего пострадавшие от новых правил НБА. Харден на седьмом месте

PBP Stats опубликовала список игроков, которые больше всего пострадали от новых правил НБА, касающихся неестественных движений атакующих игроков во время исполнения бросков. На вершине таблицы находится атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил, который зарабатывал штрафные при 13,5% бросков в прошлом сезоне. Сейчас этот показатель снизился на 7,7%.



В топ-6 лидеров — Джимми Батлер («Майами Хит»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс») и Расселл Уэстбрук («Лейкерс»), при бросках которых фиксируется на 5,8-7,2% меньше фолов по сравнению с прошлым сезоном.



Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Джеймс Харден расположился на седьмой строчке, несмотря на распространённое мнение о том, что он больше всего пострадал от нововведения. Фиксация фолов при бросках Хардена снизилась на 5,7%. Такой же показатель у атакующего защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла.

Напомним, арбитров обучат выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.



Список приёмов, с которыми лига намерена бороться:



– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;



– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;



– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.