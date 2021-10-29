Стефен Карри оказался в недоумении после невероятного точного броска из-за дуги

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри эмоционально отреагировал на свой трёхочковый бросок во время игры с «Мемфис Гриззлиз» (101:104).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Голден Стэйт Уорриорз».
Лучшей результативностью в этом матче отличился разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 36 очков, 7 подборов и 8 передач. Наиболее результативным игроком «Мемфиса» стал разыгрывающий Джа Морант – 30 очков, 7 подборов и 4 передачи.
Таким образом, «Голден Стэйт» прервал 4-матчевую победную серию со старта сезона, а «Мемфис» оправился после двух поражений кряду.
Напомним, недавно Карри реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 128-м матче подряд, обойдя делившего с ним вторую серию в истории по данному показателю Кайла Корвера (127).
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