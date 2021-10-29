Кендрик Перкинс назвал главную проблему «Лейкерс» на старте сезона

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал неудачный старт сезона «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я понимаю, что у команды много новых игроков. Но мы говорим не о молодом коллективе. Рассел Уэстбрук был в финале. Он знает, что для этого нужно, я сам был в той команде. Он очень агрессивный игрок, и слишком часто теряет мяч во время дриблинга. Никто из команды соперника не является причиной потери мяча. Иногда из-за своей скорости он выходит за рамки или неправильно ведёт мяч. Такие потери происходят довольно часто, ведь сейчас в среднем за игру он совершает 6 потерь.
Тот же Леброн Джеймс теряет мяч чаще всего из-за чужих ошибок или хорошей обороны соперника. Потери Уэстбрука происходят по другим причинам, и это проблема, с которой «Лейкерс» нужно справиться. Рассел должен приспособиться к скорости команды», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.
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