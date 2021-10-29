Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал главную проблему «Лейкерс» на старте сезона

Кендрик Перкинс назвал главную проблему «Лейкерс» на старте сезона
Комментарии

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал неудачный старт сезона «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я понимаю, что у команды много новых игроков. Но мы говорим не о молодом коллективе. Рассел Уэстбрук был в финале. Он знает, что для этого нужно, я сам был в той команде. Он очень агрессивный игрок, и слишком часто теряет мяч во время дриблинга. Никто из команды соперника не является причиной потери мяча. Иногда из-за своей скорости он выходит за рамки или неправильно ведёт мяч. Такие потери происходят довольно часто, ведь сейчас в среднем за игру он совершает 6 потерь.

Тот же Леброн Джеймс теряет мяч чаще всего из-за чужих ошибок или хорошей обороны соперника. Потери Уэстбрука происходят по другим причинам, и это проблема, с которой «Лейкерс» нужно справиться. Рассел должен приспособиться к скорости команды», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021