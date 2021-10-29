Эксперт: Леброн Джеймс никогда ничем не жертвовал

Известный аналитик Джей Эй Аданде высказался по поводу звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Весь вопрос в том, готов ли Леброн сказать партнёрам: «Вот, бери мяч, действуй». Когда Леброн перешёл в «Майами Хит», все говорили, что он должен будет пожертвовать своей игрой. Но Леброн никогда не жертвовал. Джеймс переходит в «Майами», Бош и Уэйд видят, что их коэффициент использования снижается, а Леброн остаётся прежним. Леброн возвращается в «Кливленд Кавальерс», коэффициент использования Кевина Лава и Кайри Ирвинга падает, а Леброн вновь остаётся прежним», — приводит слова Аданде Fadeaway World.

В стартовавшем регулярном первенстве НБА «Лейкерс» одержали две победы и потерпели три поражения. В последних двух играх Джеймс отсутствовал из-за травмы.