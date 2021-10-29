Кайри Ирвинг опубликовал первый пост в соцсети после акций протеста в его поддержку
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, отстранённый командой от тренировок и игр за нежелание прививаться от коронавируса, опубликовал загадочный пост в своём «инстаграме».
«Время покажет», — гласит подпись под фотографией.
Публикация доступна в «инстаграме» Кайри Ирвинга.
Ранее сообщалось, что Ирвинга могли убрать из списка топ-75 игроков в истории НБА после его отказа от вакцинации.
Согласно расследованию одного из пользователей «Твиттера», Ирвинг изначально был включён в топ-75. Об этом свидетельствуют несколько заготовленных статей и видеороликов, которые потом были удалены НБА.
Хотя здесь могут быть и другие объяснения, большинство фанатов поддерживают версию, что Ирвинг был исключён из списка именно из-за своей позиции по вакцинации.
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