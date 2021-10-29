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Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса

Появилась новая информация по травме Леброна Джеймса
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У Леброна Джеймса есть шанс сыграть в матче с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, Джеймс пропустил встречи с «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахомой-Сити Тандер» после того, как во время встречи с «Мемфис Гриззлиз» на его ногу упал Десмонд Бэйн.

«Мне сказали, что есть оптимизм по поводу возвращения ЛеБрона Джеймса в состав «Лейкерс» в эту пятницу против «Кавальерс». Он пропустил игру против «Сан-Антонио» и «Оклахомы-Сити», но есть оптимизм, что состояние его лодыжки улучшилось, и что он может вернуться уже в ближайшее время», — приводит слова Войнаровски «твиттер» Lakers All Day Everyday.

В стартовавшем регулярном первенстве НБА «Лейкерс» одержали две победы и потерпели три поражения.

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