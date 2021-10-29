Опубликована инфографика с разницей карты бросков между современной НБА и эпохой Джордана

Инсайдер Кирк Голдсберри опубликовал в своём «инстаграме» инфографику с разницей карты бросков во времена Майкла Джордана (во второй половине 90-х годов) и в современной НБА.
По инфографике можно увидеть, что в современном баскетболе акцент сместился на трёхочковые броски.
Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «инстаграме» Кирка Голдсберри.
Тенденция развития баскетбола за океаном предполагает переход на игру через дальние броски — показательной является статистика того, сколько раз за игру команды выполняли дальние броски. Так, например, в сезоне-1979/1980 команды исполняли в среднем по три дальних броска за игру, в чемпионате-1995/1996 – по 16, а в сезоне-2014/2015 — по 22 дальних броска за игру. В современной НБА команда в среднем атакует из-за дуги около 35 раз.
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