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УНИКС обыграл «Реал» в матче Евролиги

УНИКС обыграл «Реал» в матче Евролиги
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Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с испанским «Реалом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч завершился в пользу хозяев «Баскет-холла» со счётом 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7). Для УНИКСа победа стала третьей в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Команде Велимира Перасовича удалось навязать сопернику свою игру с первых минут, захватив преимущество в три очка по окончании первой четверти. Во втором игровом отрезке казанцы чуть сбавили обороты и позволили «Реалу» сократить отставание до минимума, а в третьей четверти испанцы и вовсе вышли вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 51:49 в пользу мадридской команды. Однако УНИКС смог прибавить в заключительной четверти, позволив соперникам набрать всего семь очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
65 : 58
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
УНИКС: Воронцевич - 13, Хезонья - 13, Браун - 9, Канаан - 9, Списсу - 7, Браун - 6, Джекири - 6, Мэйо - 2, Брэнтли, Клименко, Комолов, Узинский
Реал Мадрид: Тавареш - 15, Ябуселе - 13, Абальде - 10, Льюль - 5, Пуарье - 5, Тэйлор - 4, Ханга - 4, Нуньес - 2, Козёр, Фернандес, Цаликис-Вукчевич, Эртель

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Воронцевич, набравший 13 очков. Столько же очков на счету Марио Хезоньи. В составе гостей 15 очков набрал Уолтер Тавареш.

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