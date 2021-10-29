УНИКС обыграл «Реал» в матче Евролиги

Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с испанским «Реалом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч завершился в пользу хозяев «Баскет-холла» со счётом 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7). Для УНИКСа победа стала третьей в нынешнем розыгрыше Евролиги.
Команде Велимира Перасовича удалось навязать сопернику свою игру с первых минут, захватив преимущество в три очка по окончании первой четверти. Во втором игровом отрезке казанцы чуть сбавили обороты и позволили «Реалу» сократить отставание до минимума, а в третьей четверти испанцы и вовсе вышли вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 51:49 в пользу мадридской команды. Однако УНИКС смог прибавить в заключительной четверти, позволив соперникам набрать всего семь очков.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Воронцевич, набравший 13 очков. Столько же очков на счету Марио Хезоньи. В составе гостей 15 очков набрал Уолтер Тавареш.
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