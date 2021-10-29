Четвёртый номер драфта-2020 выбыл до конца сезона
Поделиться
Форвард «Чикаго Буллз» Патрик Уильямс пропустит остаток сезона из-за вывиха левого запястья, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
В ближайшее время игроку будет сделана операция. 20-летний Уильямс получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (103:104) в четверг, столкнувшись с центровым соперников Митчеллом Робинсоном.
Уильямс был выбран под 4-м пиком на драфте НБА 2020 года. В первых пяти матчах сезона-2021/2022 молодой баскетболист выходил в стартовом составе, набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора. Уильямс был лучшим игроком оборонительного плана в старте «Буллз», в то время как главные звёзды команды Зак Лавин, Демар Дерозан и Никола Вучевич больше ориентированы на нападение.
Комментарии
- 29 октября 2021
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
20:48
-
19:39
-
18:43
-
17:31
-
16:36
-
15:15
-
14:23
-
13:37
-
12:08
-
11:14
-
10:33
-
09:26
-
08:54
-
07:52
-
04:38
-
00:08
- 28 октября 2021
-
23:30
-
23:05
-
21:36
-
20:20
-
19:16
-
17:53
-
17:23
-
16:29
-
16:18
-
14:49
-
14:29
-
14:16
-
13:42
-
12:55
-
12:15
Партнерский контент