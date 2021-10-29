Четвёртый номер драфта-2020 выбыл до конца сезона

Форвард «Чикаго Буллз» Патрик Уильямс пропустит остаток сезона из-за вывиха левого запястья, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



В ближайшее время игроку будет сделана операция. 20-летний Уильямс получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (103:104) в четверг, столкнувшись с центровым соперников Митчеллом Робинсоном.



Уильямс был выбран под 4-м пиком на драфте НБА 2020 года. В первых пяти матчах сезона-2021/2022 молодой баскетболист выходил в стартовом составе, набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора. Уильямс был лучшим игроком оборонительного плана в старте «Буллз», в то время как главные звёзды команды Зак Лавин, Демар Дерозан и Никола Вучевич больше ориентированы на нападение.