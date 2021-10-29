Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Реалом» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (65:58).

«Сегодня нам противостояла одна из сильнейших команд Евролиги, если не сильнейшая. Я очень счастлив, потому что обыграть «Реал» всегда очень тяжело, для этого необходимо показать действительно отличную защиту. Сегодня мы были очень-очень сконцентрированными, а также очень хорошо оборонялись, особенно в первой и последней десятиминутках. Остановить «Реал» на отметке в 11 набранных очков в одной из четвертей чрезвычайно сложно. Считаю, в заключительном игровом отрезке мы действовали жестко и в итоге нашли способ набрать важные очки. Поздравляю своих игроков с очень важной победой»., — цитирует Перасовича официальный сайт УНИКСа.