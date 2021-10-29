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«Анадолу Эфес» выиграл с разницей «+34», АСВЕЛ на выезде легко победил «Панатинаикос»

«Анадолу Эфес» выиграл с разницей «+34», АСВЕЛ на выезде легко победил «Панатинаикос»
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал вторую победу в семи турах регулярного чемпионата Евролиги. В седьмом туре турецкий клуб дома встречался с литовским «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 94:60 в пользу «Анадолу Эфес». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тибор Пляйсс, набравший 17 очков. В составе «Жальгириса» по 14 очков на свой счёт записали Артурас Милакнис и Лукас Лекавичюс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2021, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
94 : 60
Жальгирис
Каунас, Литва
Анадолу Эфес: Пляйсс - 17, Петрушев - 14, Мицич - 11, Симон - 11, Брайант - 10, Ларкин - 8, Морман - 8, Синглтон - 6, Тунджер - 6, Бьёбуа - 3, Гази, Гечим
Жальгирис: Лекавичюс - 14, Милакнис - 14, Кавано - 9, Янкунас - 9, Небо - 8, Блажевич - 2, Гиффей - 2, Кальнетис - 2, Лукошюнас, Стрелниекс, Улановас

В ещё одном матче игрового дня греческий «Панатинаикос» принимал французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:70. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 35 очков. В составе хозяев паркета по 16 очков набрали Иоаннис Папапетру и Дарил Макон.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2021, пятница. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
70 : 84
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Панатинаикос: Макон - 16, Папапетру - 16, Эванс - 12, Недович - 8, Папаяннис - 7, Уайт - 7, Перри - 2, Сент-Рос - 2, Каввадас, Каселакис, Манцукас, Феррелл
АСВЕЛ: Окобо - 35, Джонс - 13, Адетокунбо - 12, Лайти - 9, Ховард - 6, Вембаньяма - 3, Кауди - 2, Лякомб - 2, Осетковски - 2, Гист, Стразель, Уэнсу
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