«Анадолу Эфес» выиграл с разницей «+34», АСВЕЛ на выезде легко победил «Панатинаикос»

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал вторую победу в семи турах регулярного чемпионата Евролиги. В седьмом туре турецкий клуб дома встречался с литовским «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 94:60 в пользу «Анадолу Эфес». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тибор Пляйсс, набравший 17 очков. В составе «Жальгириса» по 14 очков на свой счёт записали Артурас Милакнис и Лукас Лекавичюс.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Панатинаикос» принимал французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:70. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 35 очков. В составе хозяев паркета по 16 очков набрали Иоаннис Папапетру и Дарил Макон.