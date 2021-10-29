Хавьер Паскуаль: «Зенит» заслужил победу, давайте продолжать

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился о матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (83:54).

«Это был отличный матч. План, который подготовили на игру, в итоге удалось реализовать. Мы контролировали игру на подборах в защите, особенно если учесть, что до этой встречи «Баскония» была лучшей командой соревнований на подборах в нападении.

Завершили встречу с 12 потерями мяча. Возможно, это слишком много, но более-менее контролировали этот компонент. Сегодня должны быть рады. Ключевой момент был после второй четверти, когда отправились в раздевалку с преимуществом в 15 очков, так как вторую половину матча провели спокойнее, реализовывали свободные броски. Мы заслужили победу, давайте продолжать», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».